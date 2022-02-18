Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в попытке организовать диверсию на нефтебазе

Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в попытке организовать диверсию на нефтебазе Новости
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Народная милиция ДНР пресекла попытку украинских силовиков организовать диверсию на территории республики.

По данным пресс-службы оборонного ведомства республики, украинские силовики планировали организовать масштабную диверсию на одной из нефтебаз в республике, однако попытка ВСУ была пресечена сотрудниками Народной милиции ДНР.

Ранее стало известно, что украинские военные планируют отправить десантников на побережье Азовского моря. Кроме того, представители ДНР сообщили об усилении обстрелов в Донбассе со стороны ВСУ.

 
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