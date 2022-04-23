Народная милиция ДНР обвинила националистов в срыве эвакуации мирных жителей из Мариуполя

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Украинские националисты открыли минометный огонь с позиций на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Участники нацбатальонов сорвали эвакуацию мирных жителей из города.
Об этом 23 апреля заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, националисты открыли огонь из минометов по местам сбора мирного населения, чтобы дискредитировать гуманитарные усилия России.
Басурин отметил, что благодаря профессиональным действиям российских военных удалось вывести из-под обстрела гражданских. Один из бойцов ВС РФ получил ранение во время миссии, добавил он.
загрузка...