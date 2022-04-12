Народная милиция ДНР готовится окружить группировку из 100 тысяч бойцов ВСУ

По словам представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, в рамках спецоперации планируется окружить группировку из 100 тысяч украинских военных. Эти отряды ВСУ размещаются на территории, начинающейся южнее Донецка и пролегающей до Славянска, заявил он.