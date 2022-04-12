Народная милиция ДНР готовится окружить группировку из 100 тысяч бойцов ВСУ

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Силы Народной милиции ДНР совместно с российскими военными готовятся к окружению самой мощной группировки Вооруженных сил Украины.
По словам представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, в рамках спецоперации планируется окружить группировку из 100 тысяч украинских военных. Эти отряды ВСУ размещаются на территории, начинающейся южнее Донецка и пролегающей до Славянска, заявил он.
«Это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине», — добавил Басурин.
Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Российские военные совместно с НМ ДНР продвигаются вглубь, зачищая от ВСУ населенные пункты Донбасса.
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