«Наркоман, пошел вон отсюда!»: одесские чиновники устроили драку в райсовете

Два одесских чиновника подрались прямо во время внеочередной сессии Белгород-Днестровского райсовета. Видео скандала попало в Сеть.
Мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан и глава райсовета Григорий Мельниченко повздорили во время заседания. Политики оскорбляли друг друга, используя нецензурную лексику.
Затем чиновники сцепились, обменялись несколькими ударами, после чего Граждан даже рухнул на пол. Попутно мужчины пытались выяснить, кто из них наркоман, а кто является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее телеканал RT сообщил, что британский офицер выгнал семью беженцев из Украины, которую ранее приютил у себя дома.