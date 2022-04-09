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    Наркоман едва не убил знакомого во время застолья в Петербурге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    https://pixabay.com/

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    https://pixabay.com/

    Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах
    инцидента, при котором пострадал 60-летний житель Петербурга. Во время распития
    алкогольных напитков на него набросился знакомый и нанес серьезные травмы. Об
    этом сообщают «Невские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных
    органах.

    Происшествие случилось на улице Краснопутиловской. Между
    мужчинами разгорелся конфликт, в результате агрессор, страдающий наркотической
    зависимостью, избил своего оппонента руками и ногами.

    Пострадавшего доставили в больницу. Там у него диагностировали
    закрытую
    черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние, разрыв селезенки и
    внутрибрюшное кровотечение. Специалисты оценивают состояние пациента как
    тяжелое.

    Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался
    33-летний уроженец Республики Коми. В ходе проверки было установлено, что он
    уже привлекался к ответственности за сбыт запрещенных веществ. Возбуждено
    уголовное дело по статье о покушении на убийство. Фигуранту избрали меру
    пресечения в виде заключения под стражу.

    В Домодедово злоумышленник облил кислотой троих человек,
    передает «Царьград».
    Мотивом преступника стала месть бывшей возлюбленной.

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