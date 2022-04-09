Наркоман едва не убил знакомого во время застолья в Петербурге

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался

33-летний уроженец Республики Коми. В ходе проверки было установлено, что он

уже привлекался к ответственности за сбыт запрещенных веществ. Возбуждено

уголовное дело по статье о покушении на убийство. Фигуранту избрали меру

пресечения в виде заключения под стражу.