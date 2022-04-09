Наркоман едва не убил знакомого во время застолья в Петербурге

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Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах
инцидента, при котором пострадал 60-летний житель Петербурга. Во время распития
алкогольных напитков на него набросился знакомый и нанес серьезные травмы. Об
этом сообщают «Невские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных
органах.
Происшествие случилось на улице Краснопутиловской. Между
мужчинами разгорелся конфликт, в результате агрессор, страдающий наркотической
зависимостью, избил своего оппонента руками и ногами.
Пострадавшего доставили в больницу. Там у него диагностировали
закрытую
черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние, разрыв селезенки и
внутрибрюшное кровотечение. Специалисты оценивают состояние пациента как
тяжелое.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался
33-летний уроженец Республики Коми. В ходе проверки было установлено, что он
уже привлекался к ответственности за сбыт запрещенных веществ. Возбуждено
уголовное дело по статье о покушении на убийство. Фигуранту избрали меру
пресечения в виде заключения под стражу.
В Домодедово злоумышленник облил кислотой троих человек,
передает «Царьград».
Мотивом преступника стала месть бывшей возлюбленной.