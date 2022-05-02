Нарколог Власов заявил об опасности сочетания алкоголя с острыми и жирными блюдами

В список «неправильных» и вредных закусок под алкогольные напитки, по мнению нарколога, попадают острые блюда, приготовленные во фритюре или просто с большим количеством масла, любой фастфуд, чипсы, а также полуфабрикаты. Наутро все эти сочетания дадут о себе знать сильной головной болью, отеками конечностей и расстройством пищеварения.