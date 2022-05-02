Нарколог Власов заявил об опасности сочетания алкоголя с острыми и жирными блюдами

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Алкоголь и тяжелые, острые или жирные блюда являются плохой комбинацией. Это приведет к сильному опьянению, головной боли и проблемам с желудком, рассказал врач-нарколог Анатолий Власов.
«Они мало того что вызывают жажду, но еще и оказывают сильную нагрузку на поджелудочную железу, желудок и печень. В результате чего к головной боли и отечности прибавятся проблемы с желудком и стулом», — приводит слова Анатолия Власова «Вечерняя Москва».
В список «неправильных» и вредных закусок под алкогольные напитки, по мнению нарколога, попадают острые блюда, приготовленные во фритюре или просто с большим количеством масла, любой фастфуд, чипсы, а также полуфабрикаты. Наутро все эти сочетания дадут о себе знать сильной головной болью, отеками конечностей и расстройством пищеварения.