Нарколог Рысин перечислил семь признаков развития пивной зависимости

Злоупотребление спиртным может нанести вред организму. Семь признаков развития пивного алкоголизма перечислил врач-психиатр, нарколог Евгений Рысин.
Человеку рекомендуется прекратить употребление этого напитка, если у него наблюдается повышенное давление, так как это чревато проблемами с сердцем. Пиво также провоцирует проблемы со сном, из-за чего человек может чувствовать упадок сил.
Чрезмерное употребление пенного наносит сильный удар и по печени. Этот орган задействован в расщеплении холестерина и важен для организма человека.
«Пиво — это лидер по наносимому организму вреду среди алкогольных напитков», — приводит слова Рысина «Доктор Питер».
При пивном алкоголизме у людей также повышается уровень кортизола, что выражается в раздражительности и плохом настроении. Среди других признаков недуга выделяют слабый иммунитет, нарушение работы ЖКТ и набор лишнего веса.