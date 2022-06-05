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Нарколог Рысин перечислил семь признаков развития пивной зависимости

Нарколог Рысин перечислил семь признаков развития пивной зависимости
pxhere.com

Злоупотребление спиртным может нанести вред организму. Семь признаков развития пивного алкоголизма перечислил врач-психиатр, нарколог Евгений Рысин.

Человеку рекомендуется прекратить употребление этого напитка, если у него наблюдается повышенное давление, так как это чревато проблемами с сердцем. Пиво также провоцирует проблемы со сном, из-за чего человек может чувствовать упадок сил.

Чрезмерное употребление пенного наносит сильный удар и по печени. Этот орган задействован в расщеплении холестерина и важен для организма человека.

«Пиво — это лидер по наносимому организму вреду среди алкогольных напитков», — приводит слова Рысина «Доктор Питер».

При пивном алкоголизме у людей также повышается уровень кортизола, что выражается в раздражительности и плохом настроении. Среди других признаков недуга выделяют слабый иммунитет, нарушение работы ЖКТ и набор лишнего веса.

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