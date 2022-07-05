Наргиз оскорбительно отозвалась о россиянах с буквой Z

Российско-узбекская певица Наргиз разместила картинку с текстом в своем Telegram-канале, где оскорбительно отозвалась о всех россиянах, пишущих буку Z.
Артистка неоднократно критиковала действия России и ее граждан, поддерживающих спецоперацию на Украине. После очередного выпада в сторону страны, сделавшей ее известной, исполнительнице запретили въезд на 50 лет. Учитывая, что Наргиз разменяла пятый десяток, маловероятно, что она еще когда-нибудь побывает в РФ.
Впрочем, это не мешает ей продолжать поливать грязью сторонников спецоперации. Так, в одном из последних постов она решила оскорбить всех россиян, что пишут или носят одежду с буквой Z.
«Привет, юный друг! Зная, как порою сложно отличить порядочных людей от прочих, сегодня ночью я пометил всех идиотов в твоем городе своим знаком Z, чтобы ты не ошибся. Не благодари, это мой долг», — написано на картинке с персонажем Зорро.
Журналист Андрей Сухарев заявил, что Наргиз получила большой гонорар за антироссийские высказывания.