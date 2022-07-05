Наргиз оскорбительно отозвалась о россиянах с буквой Z

Артистка неоднократно критиковала действия России и ее граждан, поддерживающих спецоперацию на Украине. После очередного выпада в сторону страны, сделавшей ее известной, исполнительнице запретили въезд на 50 лет. Учитывая, что Наргиз разменяла пятый десяток, маловероятно, что она еще когда-нибудь побывает в РФ.