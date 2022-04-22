Нардепа Суркиса задержали на украинско-польской границе с незадекларированными часами

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Народный депутат от бывшей фракции ОПЗЖ Григорий Суркис был задержан в пункте пропуска в поселке Краковец на границе Львовской области. Он пытался вывезти из Украины 13 часов, которые не указал в декларации.
Суркис был задержан пограничниками при попытке вывоза драгоценных аксессуаров через «зеленый коридор». Пока пограничники не дают выехать Суркису из Украины или же въехать в нее назад.
Бывший вице-президент УЕФА и народный депутат Украины Григорий Суркис вместе со своим братом президентом «Динамо» Игорем Суркисом покинули страну через два дня после начала спецоперации. Однако в конце апреля Григорию Суркису зачем-то понадобилось вернуться на Украину. Не исключено, что именно драгоценности стали причиной визита на родину. Но обратно выехать за границу нардеп пока не может. Сейчас он задержан и ждет решения, об этом сообщает «Украинская правда».