Нардепа Суркиса задержали на украинско-польской границе с незадекларированными часами

Бывший вице-президент УЕФА и народный депутат Украины Григорий Суркис вместе со своим братом президентом «Динамо» Игорем Суркисом покинули страну через два дня после начала спецоперации. Однако в конце апреля Григорию Суркису зачем-то понадобилось вернуться на Украину. Не исключено, что именно драгоценности стали причиной визита на родину. Но обратно выехать за границу нардеп пока не может. Сейчас он задержан и ждет решения, об этом сообщает «Украинская правда».