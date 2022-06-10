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Напоминающий человеческий глаз кратер обнаружен на поверхности Марса

Напоминающий человеческий глаз кратер обнаружен на поверхности Марса
pexels.com

Марсианский кратер, напоминающий человеческий глаз, обнаружили исследователи Европейского космического агентства.

Снимки поверхности планеты на Землю передал орбитальный аппарат Mars Express. Он запечатлел часть марсианского ландшафта, расположенного в регионе Aonia Terra.

esa.int/European Space Agency
esa.int/European Space Agency

Специалистам удалось рассмотреть на фотографиях 30-километровый кратер, схожий с человеческим глазом. Он лежит посреди обширной сети извивающихся каналов, которые напоминают кровеносные сосуды, передает Planet Today.

Отмечается, что это не первая подобная находка, обнаруженная на поверхности Марса. Еще в 1976 году там нашли объект, который ученые сравнили с очертаниями человеческого лица.

кратер марс ученые человеческий глаз
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