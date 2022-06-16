Напиток Funky Monkey Cola заменит Coca-Cola в России

Ушедшие с российского рынка Coca-Cola и Fanta заменять напитки Funky Monkey Cola и Orange. Вкус продукта сохранится прежним, но упаковка поменяется.
Дистрибутор газировки и соков Coca-Cola HBC объявили о прекращении производства и продажи фирменных напитков на территории РФ. Помимо Coca-Cola,корпорация производила Fanta, Powerade, Sprite, Schweppes, Burn, воду BonAqua, а также соки «Добрый», Rich, Pulpy и «Моя Семья».
Стало известно, что на смену Coca-Cola придут Funky Monkey Cola, а Fanta заменит Orange. Вкус продукции не изменится, но упаковка прежней не останется. В настоящий момент неизвестно, когда новинки появятся на полках российских магазинов.