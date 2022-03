Поддержание иммунитета натуральными средствами — самый безопасный способ позаботиться о своем здоровье. Если вовремя поставлять в организм все необходимые вещества, нагрузка на органы будет равномерной, а болезни не смогут найти слабого места. В любые времена всегда ценно узнать про напиток для повышения иммунитета.

В нашей статье вы узнаете про то, как готовить его из лимона тремя разными способами. Каждый из рецептов пригодится по-своему, но все их объединяет яркий цитрусовый аромат.

Напитки с лимоном для повышения иммунитета

Укрепляющий напиток

Для того, чтобы привести тело в тонус, достаточно выпивать один стакан теплой воды с добавлением сока одной дольки лимона. За это отвечают лимонная и аскорбиновая кислоты (витамин С). Повышается сопротивляемость вирусам, а также улучшается кровообращение. Сосуды благодаря этому становятся более гибкими, что особенно полезно для гипертоников.

Напиток с лимоном и мёдом от кашля

Про пасту Амосова, должно быть, слышали все. Есть более упрощенный вариант витаминной смеси, можно даже сказать, что это смузи. Один лимон измельчают вместе с кожурой в чаше блендера. Затем добавляют 150 г жидкого мёда. Несколько глотков этой смеси по утрам помогает разжижать мокроту и выводить ее из легких. Полезно при бронхитах.

Лимонный напиток с имбирем

Тонизирующее средство, которое здорово укрепляет иммунитет, выводит лишнюю воду из организма и хорошо бодрит. Два лимона нужно измельчить в блендере вместе с 200 г имбиря. Затем добавьте 250 г мёда. Полученную кашицу разбавляйте теплой водой и пейте раз в день в качестве лимонада.

Будьте внимательны: данные рецепты подходят всем, у кого нет аллергии на цитрусовые, повышенной кислотности желудка, гастрита или язвы. В этих случаях лучше отдать предпочтение другим средствам для повышения иммунитета. В остальном эти рецепты абсолютно безопасны и принесут только пользу. Сохраните в закладки, чтобы не забыть!

