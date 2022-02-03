Нападающий Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Эдмонтона»

Нападающий Кузнецов прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Эдмонтона» Новости
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Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».

Кузнецов отметился заброшенной шайбой, сравняв счет во встрече, хотя изначально вашингтонский коллектив проигрывал 0:3. Впрочем, подопечные Питера Лавиолетты все равно потерпел поражение со счетом 3:5.

По словам российского нападающего, ему чуть-чуть не повезло под занавес встречи. При этом хоккеист отметил, что в данном контексте никаких оправданий быть не должно, передает RT.

«Мне немного не везло в конце, я чувствовал, что они были немного свежее. Вчера у нас была тяжелая игра с "Питтсбургом", но это не оправдание. В то же время мне нравится, как мы отреагировали после 0:3», — передает слова россиянина пресс-служба НХЛ.

Напомним, Кузнецов был признан третьей звездой матча с «Ойлериз».

 
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