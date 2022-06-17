Наоми Уоттс и Лив Шрайбер поздравили сына с окончанием средней школы. Мальчик пришел на выпускной в платье

Наоми Уоттс и Кай

Наоми Уоттс опубликовала в инстаграме* фотографии с выпускного вечера своего 13-летнего сына Сэмюэла Кая: мальчик окончил среднюю школу.

Поздравляем Кая, — написала актриса под постом.

Сэмюэла Кая поддержали мать, которая пришла вместе со своим возлюбленным Билли Крадапом, и отец, актер Лив Шрайбер. Мальчик появился на мероприятии в белом кружевном платье и с длинными распущенными волосами.

Сэмюэл Кай носит женскую одежду уже не первый год, что вызывает неодобрение со стороны поклонников Наоми Уоттс. Однако сама актриса и отец мальчика Лив Шрайбер его поддерживают. Ранее Сэмюэл Кай вместе с отцом появился на премьере четвертого сезона сериала “Очень странные дела”, куда он пришел в коротком розовом платье и босоножках.

Одежду, которая не соответствует биологическому полу, носит не только сын Наоми Уоттс: сын Меган Фокс тоже предпочитает носить платья. А дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло несколько лет одевалась как мальчик, однако в прошлом году поменяла имидж.

Лив Шрайбер и Наоми Уоттс были вместе 11 лет и расстались в 2016 году. У них двое сыновей: Саша Питт и Сэмюэл Кай.

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