Наоми Кэмпбелл отметила день рождения закрытой вечеринкой на яхте в Каннах

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмбелл отметила день рождения в Каннах, где сейчас проходит международный кинофестиваль, — 22 мая супермодели исполнилось 52 года. После светских мероприятий Кэмпбелл устроила вечеринку на яхте. Поздравить модель пришли гости фестиваля и коллеги: Сара Сампайо, Джорджия Фаулер, Рики Мартин, Фрида Аасен с женихом, Наташа Поли и другие.



Наоми Кэмпбелл с дизайнером Питером Дундасом и гостем



Среди гостей оказалась и внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Марьям Тилляева — ее недавно бурно обсуждали в сети, после того как она обвинила в домашнем насилии своего бывшего мужа Амирана Сардарова.

В своем телеграм-канале Марьям рассказала некоторые подробности праздника: что гостей попросили заклеить камеры телефонов стикерами, что она познакомилась с Леонардо Ди Каприо и его мамой, Тильдой Суинтон и самой Наоми Кэмпбелл.

Ребята, у меня на камере стикер, я на лодке. Тут день рождения у Наоми. Я с директором самого масштабного фильма в Каннах и его ассистентом. Не буду называть имен, но самые влиятельные люди в кино и не в кино тут. Что я тут делаю, не понимаю. Поверьте, это самая лучшая ночь в моей жизни,



— написала Марьям.

Наоми Кэмпбелл — настоящая легенда в мире моды. На подиуме она работает с 15 лет, а также стала первой темнокожей моделью, которая появилась на обложке Vogue. В 50 лет она впервые стала матерью, а модельную карьеру продолжает до сих пор.