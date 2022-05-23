Наоми Кэмпбелл отметила день рождения закрытой вечеринкой на яхте в Каннах

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмбелл отметила день рождения в Каннах, где сейчас проходит международный кинофестиваль, — 22 мая супермодели исполнилось 52 года. После светских мероприятий Кэмпбелл устроила вечеринку на яхте. Поздравить модель пришли гости фестиваля и коллеги: Сара Сампайо, Джорджия Фаулер, Рики Мартин, Фрида Аасен с женихом, Наташа Поли и другие.
Наоми Кэмпбелл с дизайнером Питером Дундасом и гостем
Среди гостей оказалась и внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Марьям Тилляева — ее недавно бурно обсуждали в сети, после того как она обвинила в домашнем насилии своего бывшего мужа Амирана Сардарова.
В своем телеграм-канале Марьям рассказала некоторые подробности праздника: что гостей попросили заклеить камеры телефонов стикерами, что она познакомилась с Леонардо Ди Каприо и его мамой, Тильдой Суинтон и самой Наоми Кэмпбелл.
Ребята, у меня на камере стикер, я на лодке. Тут день рождения у Наоми. Я с директором самого масштабного фильма в Каннах и его ассистентом. Не буду называть имен, но самые влиятельные люди в кино и не в кино тут. Что я тут делаю, не понимаю. Поверьте, это самая лучшая ночь в моей жизни,
— написала Марьям.
Наоми Кэмпбелл — настоящая легенда в мире моды. На подиуме она работает с 15 лет, а также стала первой темнокожей моделью, которая появилась на обложке Vogue. В 50 лет она впервые стала матерью, а модельную карьеру продолжает до сих пор.
Мне все еще нравится это, но это нервирует. Потому что мне 51 год, а я хожу {по подиуму} с девчонками, которым 18! Здорово быть с этими молодыми людьми в моем возрасте, но я должна сказать, что на одном из шоу я подумала: “Давайте, девочки, поднимите ноги! Почему вы так медленно ходите?”. Мне кажется, что мое время было более жизнерадостным. Мы улыбались, — рассказала она в недавнем интервью журналу Vogue.
Источник
DailyMail
Источник
Телеграм-канал Марьчим Тилляевой
Фото
Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)
Фото
GettyImages.ru