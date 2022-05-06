Намного быстрее GeForce RTX 3090 Ti при цене 1100 долларов. Стали известны цены на обновлённые видеокарты Radeon RX 6000

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Видеокарты AMD Radeon RX 6×50 XT выйдут 10 мая, но уже сейчас у нас есть их рекомендованные цены.





Карты, как и предполагалось, подорожают относительно текущий версий, причём существеннее, чем утверждали ранние данные. Топовая Radeon RX 6950 XT будет стоить 1100 долларов, то есть на 100 долларов или на 10% больше RX 6900 XT. Последнюю, к слову, уже можно найти по рекомендованной цене.

Наценка кажется не самой маленькой, но первые данные говорят о невероятном приросте производительности, так что, если тесты в играх подтвердят такой прирост, цена новинки будет оправданной.

RX 6750 XT будет стоить 550 долларов, то есть на 70 долларов или на 15% больше RX 6700 XT. А ещё это всего на 30 долларов меньше рекомендованной цены RX 6800. Правда, те же тесты показывают, что новинка действительно близка к старшей модели, но всё же это тесты 3DMark, и стоит дождаться результатов в играх.

За RX 6650 XT будут просить 400 долларов, и это всего на 20 долларов дороже RX 6600. То есть тут наценка наименьшая.

Напомним, все три новинки получат прибавку к частотам GPU и памяти, а вот конфигурация ядра, шина и объём памяти останутся неизменными.