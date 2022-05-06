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    Намного быстрее GeForce RTX 3090 Ti при цене 1100 долларов. Стали известны цены на обновлённые видеокарты Radeon RX 6000

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Намного быстрее GeForce RTX 3090 Ti при цене 1100 долларов. Стали известны цены на обновлённые видеокарты Radeon RX 6000

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    Видеокарты AMD Radeon RX 6×50 XT выйдут 10 мая, но уже сейчас у нас есть их рекомендованные цены. 


    Карты, как и предполагалось, подорожают относительно текущий версий, причём существеннее, чем утверждали ранние данные. Топовая Radeon RX 6950 XT будет стоить 1100 долларов, то есть на 100 долларов или на 10% больше RX 6900 XT. Последнюю, к слову, уже можно найти по рекомендованной цене. 

    Наценка кажется не самой маленькой, но первые данные говорят о невероятном приросте производительности, так что, если тесты в играх подтвердят такой прирост, цена новинки будет оправданной. 

    RX 6750 XT будет стоить 550 долларов, то есть на 70 долларов или на 15% больше RX 6700 XT. А ещё это всего на 30 долларов меньше рекомендованной цены RX 6800. Правда, те же тесты показывают, что новинка действительно близка к старшей модели, но всё же это тесты 3DMark, и стоит дождаться результатов в играх. 

    За RX 6650 XT будут просить 400 долларов, и это всего на 20 долларов дороже RX 6600. То есть тут наценка наименьшая.  

    Напомним, все три новинки получат прибавку к частотам GPU и памяти, а вот конфигурация ядра, шина и объём памяти останутся неизменными.  

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