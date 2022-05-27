«Нам с ними не по пути!»: лишение Елены Вяльбе места в совете FIS вызвало бурную реакцию среди россиян

Легенду мировых лыж и главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ситуация вызвала бурную реакцию среди россиян, многие люди отметили, что подобным решением по отношению к титулованной спортсменке Запад только дискредитировал себя.
В ходе выборов на 53-м конгрессе FIS Вяльбе набрала наименьшее количество баллов из всех 23 кандидатов. Она смогла получить 48 голосов из 115. Из-за этого она не сможет остаться в совете FIS. Отметим, что в совет Международной федерации лыжного спорта были избраны 18 человек, в него также вошли два представителя комиссии спортсменов и глава федерации FIS Йохан Элиас.
Теперь судьбу и будущее лыжных гонок будут теперь решать Андорра, Аргентина, Болгария и другие страны, не имеющие ничего общего с этим видом спорта.
Против избрания Вяльбе в совет FIS заранее высказались глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель и президент Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон.
Сама Елена Вяльбе отметила, что такой итог голосования на выборах в совет FIS не стал для нее неожиданным и она «была готова к такому развороту событий».
«Не надо делать из этого какую-то жуткую трагедию — я бы сказала так. То, что случилось, было совершенно ожидаемо: все понимают, насколько сейчас политизирован спорт и насколько люди боятся высказываться. Мы много общались с коллегами и в день выборов, и накануне, поэтому я изначально понимала, что это не какие-то претензии ко мне лично. Поэтому и не считаю это поводом для расстройства и тем более трагедий. Значит, следующие два года мы будем работать, не имея своего представителя в совете FIS. Возможно, через два года ситуация изменится, и я наверняка снова буду бороться за то, чтобы баллотироваться», — заявила спортсменка в беседе с RT.
Отстранение Елены Вяльбе от совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) вызвало негодование у россиян. Многие люди отметили, что на Западе спорт максимально политизирован, а решение о том, что россиянку не будут переизбирать в совет, несправедливо.
Пользователи Сети поддержали Елену и отметили, что ее успехам и достижениям могут позавидовать многие именитые спортсмены. Часть россиян предложила создать собственную спортивную федерацию, в которую бы не входили страны Запада.
«Елена лучшая и наши лыжники и лыжницы великолепны»;
«Елена Валерьевна, главное, что вы есть у России, пока вы с нами все будет хорошо, верю в вас и в русские лыжи»;
«Лена, ты – лучшая! Гордость российского спорта!»;
«Здравым странам нужно объединяться и создавать все с нуля, без оглядок на все так называемые западные ценности. И в спорте, и в искусстве»;
«Надо искать единомышленников и создавать свою федерацию»;
«Может надо уже задуматься, зачем нам такие вот FIS и делать свои?»;
«Нам с ними не по пути! Они сами себя дискредитировали», — отметили россияне.
Напомним, что Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой, главой Федерации лыжных гонок России. Вяльбе пользуется авторитетом на международной арене и является одним из самых медийных руководителей спортивных федераций.