«Нам нужно снимать фильмы о Героях»: замминистра информации ДНР Ольхин о кинокартине «Лучшие в аду»

«Сейчас много выходит такого, чего лучше бы вообще никогда не было. Очень хотелось бы, чтобы эта тенденция изменилась. Я глубоко убежден в том, что наш народ очень духовен и умен, поэтому должен быть хороший высокоморальный продукт, который говорит о личных ценностях, о Родине, о нормальной любви. Очень бы хотелось, чтобы таких фильмов, как «Лучшие в аду», было больше.. Мы уже вступаем в тот период времени, когда данные вопросы можно будет поднимать не критически, а конструктивно», — заключил Ольхин.