«Нам нужно снимать фильмы о Героях»: замминистра информации ДНР Ольхин о кинокартине «Лучшие в аду»

Российские граждане должны видеть больше хороших высокоморальных фильмов, подобных боевику «Лучшие в аду». Именно такие ленты рассказывают о личных ценностях и о настоящей любви к Родине, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин в беседе с «Народными Новостями».
Предпремьерный показ фильма Евгения Пригожина и Алексея Нагина «Лучшие в аду» от кинокомпании Aurum Production состоялся 4 октября в кинотеатре сети «Формула кино» в Петербурге, а уже на следующий день фильм стал доступен в социальной сети ЯRUS. Киноленту уже успели посмотреть около четырех миллионов зрителей.
По мнению Ольхина, уже давно созрела необходимость создавать целый цикл новых произведений культуры и искусства, посвященных патриотической тематике и подобных ленте «Лучшие в аду».
«Это должны быть как фильмы для старшего слоя населения, так и форматы подобного продукта для молодежи. Я в этом более чем уверен, потому что у меня много детей. Их нужно на чем-то воспитывать», — объяснил политик.
Ольхин также подчеркнул, что важно снимать больше кинокартин о Героях Русской весны, о Героях-освободителях. По его словам, если этого не делать, то дальше будет только хуже.
«Ведь нужно, чтобы российские зрители, и зрители в других странах могли узнать правду. Поэтому таких фильмов должно быть много, они должны быть качественными, чтобы вышибать слезу у зрителя», — с уверенностью заявил собеседник НН.
Политик уточнил, что сейчас на различных интернет-ресурсах не хватает патриотических фильмов. В этой связи, важно отфильтровать материалы, которые уже вышли, основываясь на морально-этическом принципе.
«Сейчас много выходит такого, чего лучше бы вообще никогда не было. Очень хотелось бы, чтобы эта тенденция изменилась. Я глубоко убежден в том, что наш народ очень духовен и умен, поэтому должен быть хороший высокоморальный продукт, который говорит о личных ценностях, о Родине, о нормальной любви. Очень бы хотелось, чтобы таких фильмов, как «Лучшие в аду», было больше.. Мы уже вступаем в тот период времени, когда данные вопросы можно будет поднимать не критически, а конструктивно», — заключил Ольхин.
Сюжет фильма «Лучшие в аду» рассказывает о современных вооруженных конфликтах, а также о боевых задачах и взаимодействии разных видов войск. В картине блестяще показана операция отряда ЧВК «Вагнера». На постере, презентующем картину, можно увидеть девиз его главных героев.
«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит надпись.
Главные роли в фильме «Лучшие в аду» исполнили Алексей Кравченко, Георгий Болонев, Дмитрий Мурашев и другие популярные артисты театра и кино.
Напомним, что кинокомпания Aurum Production выпустила такие патриотические фильмы, как «Турист», «Ржев» и известную картину о Донбассе «Солнцепек».