«Нам нужна Россия»: экс-глава МИД Австрии спрогнозировала закат Европы из-за собственного невежества

«Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас. Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого Света относиться к Москве как к врагу, склоняя ее на сторону Пекина», — высказалась экс-глава МИД Австрии.