«Нам нужна Россия»: экс-глава МИД Австрии спрогнозировала закат Европы из-за собственного невежества

Европейские страны теряют свой статус на международной арене, уступая азиатским государствам. Поэтому Европе как никогда нужна помощь России, иначе Старому Свету не избежать своего скорого заката, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью китайскому изданию Asia Times.
«Европа начинает играть все менее значительную роль в мире как с демографической, так и с политической точек зрения. Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием “Реквием по Европе”, потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует», — заявила австрийский политик.
В интервью китайским журналистам политик Кнайсль также высказалась на тему российско-европейских отношений и их перспектив. Она выразила уверенность в том, что руководители стран Евросоюза сильно пренебрегают геополитическим раскладом и базовыми принципами дипломатии по причине собственного невежества и высокомерия. Все это в совокупности усугубляет ситуацию.
«Это связано с глубоко укоренившимся евроцентризмом. Мы верим, что настолько велики, что никто не сможет обойтись без нас. Мне кажется, что Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе. И если я права, то действительно ли в интересах Старого Света относиться к Москве как к врагу, склоняя ее на сторону Пекина», — высказалась экс-глава МИД Австрии.
Она обратила внимание, что на данный момент жители Европы все больше стали разочароваться и впадать в отчаяние. Данный расклад с большой долей вероятности может стать катализатором массовых беспорядков и антиправительственных выступлений в ЕС.
В заключение австрийский политик добавила, что воспринимает сформировавшийся кризис в Евросоюзе результатом неэффективного внутреннего управления.