«Нам не нужна война!»: читатели Daily Mail испугались слов главы Генштаба Британии о России

Новый начальник Генштаба Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что королевству необходима армия, способная победить Россию. Читатели британского Daily Mail не на шутку испугались воинственного заявления военачальника и начали молиться, передает РИА Новости.
«Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», — сказал Сандерс, добавив, что нынешнее поколение должно подготовить армию для «новой войны в Европе».
Читатели британской газеты с волнением отнеслись к словам генерала. Некоторые из них предположили, что он готов развязать мировую войну. Другие напомнили, что всегда лучше говорить о мире, чем о военных конфликтах.
«Боже, помоги нам всем! Если “мастера войны” снова в деле, то нам остается лишь молиться»;
«И никто не призывает к миру. Неужели я единственный, кто находит это странным. Нам не нужна война!», — прокомментировал британцы.
Впрочем, часть читателей посчитала, что Сандерс и подобные ему военачальники делают громкие бессмысленные заявления, чтобы хоть как-то оправдать свое существование, борясь с комплексом неполноценности.
«Никто на Западе не заинтересован в войне против России. Кроме США, потому что они думают, что будут наблюдать со стороны, пока их производители оружия и политики получают миллиарды долларов»;
«Генералы и майоры всегда выглядят такими счастливыми, когда говорят о войне. Только вот единицы из них воевали. У нас слишком много генералов для такой маленькой армии. Им нужна война, чтобы придать смысл тому, что они делают», — написали комментаторы.
Ранее британцы высмеяли поездку премьер-министра Бориса Джонсона в Киев.