«Налог на воздух» или забота о здоровье: юрист Хаминский рассказал, зачем в России вводят акциз на сладкие напитки

Российский производитель лимонадов «Черноголовка» заморозит инвестиции в новые заводы в и сократит инвестпрограмму на 5 млрд рублей после введения акциза на сладкие напитки. Налоговый юрист, член Генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский рассказал «Народным Новостям», как ситуация скажется на потребителях.
В компании отметили, что решение было связано с «экономической неопределенностью, которую создает введение акциза на безалкогольные напитки, составляющие основу ассортимента группы».
Налоговый юрист, член Генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский рассказал «Народным Новостям», что с точки зрения повышения продаж безалкогольных и слабоалкогольных напитков существует «золотое» правило: чем слаще продукт, тем проще и экономически выгоднее его продавать.
По словам эксперта, вред для здоровья, связанный с повышенным потреблением сахара, не ограничивается только газированными напитками. Сладкая сдоба, кондитерские изделия и ряд других продуктов содержат «белый порошок» в количествах, не меньших, чем в лимонаде. В качестве примера, в том числе связанного с введением потребителей в заблуждение, можно привести мюсли, отметил Хаминский.
«Изначально мюсли — это изобретение западной пищевой промышленности, которое было представлено российским покупателям как спортивное питание, рекомендованное для тех, кто старался соблюдать здоровый образ жизни. Проблема заключалась в том, что те самые первые мюсли не пользовались спросом, так как не отличались вкусовыми качествами. И тогда производители пошли на хитрость – начали добавлять в хлопья сахар. И продажи резко увеличились», — рассказал специалист.
По словам Хаминского, проблема заключается в привыкании к сладким продуктам, которые в ряде случаев могут играть роль натуральных антидепрессантов. Юрист подчеркнул, что представляется целесообразным регулировать потребление сахара в продуктах питания не только экономическими методами, но и просвещением россиян.
«Сегодня, когда уровень общественного здоровья занимает важнейшее место в актуальной повестке, необходимо провести четкую параллель между содержанием сахара в продуктах, повышением в следствие этого продаж и дополнительными расходами на здравоохранение. И акциз, который некоторые критики неосновательно окрестили «налогом на воздух», должен стать наиболее справедливым уравнителем между предпринимательской заинтересованностью рисками для здоровья россиян», — резюмировал наш собеседник.
Подчеркнем, что новый акциз требует от бизнеса дополнительных расчетов — речь идет о повышении цен, снижении спроса и росте импорта напитков из стран Евразийского экономического союза.