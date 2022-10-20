«Налог на воздух» или забота о здоровье: юрист Хаминский рассказал, зачем в России вводят акциз на сладкие напитки

«Изначально мюсли — это изобретение западной пищевой промышленности, которое было представлено российским покупателям как спортивное питание, рекомендованное для тех, кто старался соблюдать здоровый образ жизни. Проблема заключалась в том, что те самые первые мюсли не пользовались спросом, так как не отличались вкусовыми качествами. И тогда производители пошли на хитрость – начали добавлять в хлопья сахар. И продажи резко увеличились», — рассказал специалист.