наличие кислорода на планете больше не считается признаком жизни

Обнаружение кислорода в атмосфере экзопланеты больше не указывает на наличие жизни на планете, к такому выводу пришли учёные из Гетеборгского университета в Швеции. Работа физиков была опубликована в журнале Science Advances.





Ранее считалось, что наличие кислорода может указывать на существование жизни. На Земле фотосинтезирующие организмы поглощают углекислый газ, солнечный свет, воду и производят сахара и крахмалы для получения энергии. Кислород является побочным продуктом этого процесса, поэтому его наличие указывает на наличие жизни на планете.

Однако учёные обнаружили абиотический источник кислорода, происходящий из диоксида серы: cера нередко встречается в небесных телах. В воздухе высокоэнергетическое излучение звезды может ионизировать молекулу диоксида серы, из-за чего в атмосфере может появится кислород.

По мнению исследователей, такой способ производства кислорода может иметь место и на Земле. В будущих работах учёные продолжать изучать этот процесс, а также попробуют найти другие молекулы, которые также могут образовывать кислород при ионизации.