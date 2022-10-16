Накрытый белой тканью труп обнаружили под окнами жилого комплекса «Клевер» в Новосибирске

В Новосибирске было обнаружено тело человека. Труп был накрыт белой простыней, а рядом работали сотрудники полиции. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел около жилого комплекса «Клевер» на улице 1905 года. Предположительно, человек получил смертельные травмы при падении из окна. Проводится доследственная проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в мусорном контейнере на западе Москвы нашли труп недоношенного младенца. Проводится проверка, сообщал телеканал «360».