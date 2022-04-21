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    Накормили, напоили, дали денег: жители Попасной рассказали о спасении русскими добровольцами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Накормили, напоили, дали денег: жители Попасной рассказали о спасении русскими добровольцами

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    Федеральное агентство новостей

    Корреспонденты ФАН встретились
    с жителями Попасной, которые были эвакуированы в Первомайск российскими
    добровольцами.

    Пережившие ужасы военных
    действий граждане сейчас находятся в общежитии города Первомайск, где их
    обеспечили всем необходимым. Своей историей спасения они поделились с корреспондентами
    Федерального агентства новостей.

    По словам жительницы
    Попасной Галины, обстрелы ВСУ начинались с 4-5 утра и продолжались до самого
    вечера. Лишь ближе к ночи иногда была передышка около часа. Граждане боялись
    выйти дальше своего двора, прятались в подвалах. В результате постоянных
    обстрелов сгорело большое количество домов.

    «Питались закатками. Украинская армия нам ничем не помогала. Сами все готовили. Мука была, поэтому были лепешки, оладьи. Пока печку не развалило. У ВСУ мы еды не просили, они с нами никогда не беседовали и ничего не предлагали. Один раз женщину поранили сильно, мы попросили йода. Медицинская помощь не была оказана вовремя, женщина умерла от осколочных ранений за четыре часа», — рассказал местная жительница.

    Накормили, напоили, дали денег: жители Попасной рассказали о спасении русскими добровольцами
    Федеральное агентство новостей

    Другой раненый мужчина
    попросил у украинских солдат зеленки, поскольку у него было осколочное ранение
    ноги. Однако военнослужащие ответили отказом.

    «Нам сказали не выходить дальше двора. Мы боялись. Ночевали у себя в доме, а в подвал бегали в соседний, там лучше бетон. Было тяжело. Хлеба не видела 48 дней. Ничего нам не давали», — рассказывает Галина.

    Она сообщила, что из
    подвала их вызволили российские добровольцы, которые сопроводили жителей
    Попасной в безопасное место, откуда утром они были эвакуированы.

    «Они нас сопроводили, предупредили, чтобы мы к 6 утра были готовы. Потом нас проводили до места. Здесь нам дали очень хорошую помощь, питание. Одежду на выбор, я хоть переоделась», — сообщила Галина.

    Накормили, напоили, дали денег: жители Попасной рассказали о спасении русскими добровольцами
    Федеральное агентство новостей

    По ее словам,
    эвакуированные жители очень обрадовались возможности помыться, переодеться и
    привести себя в человеческий вид. На протяжении 48 дней они носили одну одежду,
    в которой и приехали в Первомайск. Несмотря на пережитое, жители Попасной
    мечтают скорее попасть домой.

    «Хочется, чтобы быстрее армия российская уничтожила всех бандеровцев. И очень хочется домой. Хоть будет тяжело, и дом полуразрушен. Мы будем домой возвращаться», — заключила Галина.

    Ожесточенные бои за
    Попасную продолжаются. Недавно российские силы сумели взять контроль над
    зданием местной администрации. Как пишут иностранные источники, в городских
    кварталах сражаются бойцы «ЧВК Вагнера». Нацбаты намерены удерживать населенный
    пункт до самого конца, поскольку потеря Попасной обернется катастрофическими
    последствиями для ВСУ.

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