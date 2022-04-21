Накормили, напоили, дали денег: жители Попасной рассказали о спасении русскими добровольцами

«Питались закатками. Украинская армия нам ничем не помогала. Сами все готовили. Мука была, поэтому были лепешки, оладьи. Пока печку не развалило. У ВСУ мы еды не просили, они с нами никогда не беседовали и ничего не предлагали. Один раз женщину поранили сильно, мы попросили йода. Медицинская помощь не была оказана вовремя, женщина умерла от осколочных ранений за четыре часа», — рассказал местная жительница.