Накормили, напоили, дали денег: жители Попасной рассказали о спасении русскими добровольцами

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Корреспонденты ФАН встретились
с жителями Попасной, которые были эвакуированы в Первомайск российскими
добровольцами.
Пережившие ужасы военных
действий граждане сейчас находятся в общежитии города Первомайск, где их
обеспечили всем необходимым. Своей историей спасения они поделились с корреспондентами
Федерального агентства новостей.
По словам жительницы
Попасной Галины, обстрелы ВСУ начинались с 4-5 утра и продолжались до самого
вечера. Лишь ближе к ночи иногда была передышка около часа. Граждане боялись
выйти дальше своего двора, прятались в подвалах. В результате постоянных
обстрелов сгорело большое количество домов.
«Питались закатками. Украинская армия нам ничем не помогала. Сами все готовили. Мука была, поэтому были лепешки, оладьи. Пока печку не развалило. У ВСУ мы еды не просили, они с нами никогда не беседовали и ничего не предлагали. Один раз женщину поранили сильно, мы попросили йода. Медицинская помощь не была оказана вовремя, женщина умерла от осколочных ранений за четыре часа», — рассказал местная жительница.
Другой раненый мужчина
попросил у украинских солдат зеленки, поскольку у него было осколочное ранение
ноги. Однако военнослужащие ответили отказом.
«Нам сказали не выходить дальше двора. Мы боялись. Ночевали у себя в доме, а в подвал бегали в соседний, там лучше бетон. Было тяжело. Хлеба не видела 48 дней. Ничего нам не давали», — рассказывает Галина.
Она сообщила, что из
подвала их вызволили российские добровольцы, которые сопроводили жителей
Попасной в безопасное место, откуда утром они были эвакуированы.
«Они нас сопроводили, предупредили, чтобы мы к 6 утра были готовы. Потом нас проводили до места. Здесь нам дали очень хорошую помощь, питание. Одежду на выбор, я хоть переоделась», — сообщила Галина.
По ее словам,
эвакуированные жители очень обрадовались возможности помыться, переодеться и
привести себя в человеческий вид. На протяжении 48 дней они носили одну одежду,
в которой и приехали в Первомайск. Несмотря на пережитое, жители Попасной
мечтают скорее попасть домой.
«Хочется, чтобы быстрее армия российская уничтожила всех бандеровцев. И очень хочется домой. Хоть будет тяжело, и дом полуразрушен. Мы будем домой возвращаться», — заключила Галина.
Ожесточенные бои за
Попасную продолжаются. Недавно российские силы сумели взять контроль над
зданием местной администрации. Как пишут иностранные источники, в городских
кварталах сражаются бойцы «ЧВК Вагнера». Нацбаты намерены удерживать населенный
пункт до самого конца, поскольку потеря Попасной обернется катастрофическими
последствиями для ВСУ.