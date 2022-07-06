Наконец-то стало известно, какими будут возрожденные автомобили «Москвич». Изображения и все подробности

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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил завод «Москвич». Во время официальных мероприятий была продемонстрирована галерея возможных моделей – снимки уже есть в Сети. Судя по ним, завод делает ставку на кроссоверы.





Возможных перспективных моделей – четыре. Названий пока еще нет, они представлены просто под номерами. Всё это – автомобили китайской компании JAC. Непонятное, пойдут ли они в серию все вместе, или будут выбраны какие-то определенные модели (например, две из четырех), но это все равно так или иначе будет китайский JAC с логотипом «Москвич». Таким образом, слухи о том, что новыми «Москвичами» станут китайские JAC, подтвердились.

Номер один – это JAC JS4. Интересно, что автомобиль сертифицируется в России – он уже был замечен вживую на улицах Москвы. Предполагалось, что JS4 очень скоро поступит в продажу в России сам по себе, но как сложится судьба этой модели с учетом новых вводных – непонятно: собирать авто в России, пускай и крупноузловым методом, – дешевле, чем ввозить готовые авто из Китая. Правда, объемы производства при этом должны быть большими.

JS4 – это компактный кроссовер, аналог Geely Coolray и Hyundai Creta. Он оснащается бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,5 (турбо), а также механической КПП и вариатором.

Номер два – JAC Sehol X6 2022. Тут есть система помощи при вождении второго уровня, светодиодные фары, турбированный двигатель объемом 1,5 л мощностью 150 л.с. (чуть мощнее двигателя 1,5 в JS4).













Номер три – Sehol A5 Plus, детище совместного предприятия JAC и Volkswagen. Это среднеразмерная модель – длина составляет 4770 мм, размер колесной базы – 2770 мм. Тут тот же турбодвигатель объемом 1,5 л и мощностью 150 л.с., что у Sehol X6 2022, а коробка передач – роботизированная, с двумя сцеплениями.









Номер четыре – JAC S7, кроссовер с флагманским статусом. Интересно, что сбирают его в Казахстане, на предприятии «СарыаркаАвтоПром». Длина составляет 4776 мм, привод – только передний, двигатель – 1,5 турбо мощностью 175 л.с., а коробка передач – роботизированная шестиступенчатая с двумя сцеплениями.

Ранее гендиректор КамАЗа Сергей Когогин (КамАЗ взял шефство над возрождаемым «Москвичом») заявил, что на заводе смогут производить до 300 тысяч автомобилей в год – примерно на 110 тысяч больше, чем производила Renault. С четырьмя моделями сделать это будет не сложно, но вопрос в спросе: будет ли кому сбывать столько переименованных «китайцев»?