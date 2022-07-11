Наконец лучше, чем у Telegram. В WhatsApp для iOS появились реакции 2.0

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В WhatsApp для iOS появились реакции 2.0 (Reactions 2.0), которые позволяют пользователям выбирать любые смайлики в качестве реакций на сообщения в личном чате или групповом чате.

Анонс сделал Марк Цукерберг, который написал следующее: «Мы запускаем возможность использования любых эмодзи в качестве ответа в WhatsApp».

Первая версия реакций для WhatsApp была запущена в начале мая с шестью различными смайликами. Теперь же у пользователей куда больший выбор. Reactions 2.0 начали внедрять сегодня, а это означает, что может пройти несколько дней и даже недель, прежде чем эта функция заработает для всех пользователей WhatsApp.





После появления функции необходимо проделать следующее:

Нажмите и удерживайте сообщение.

Нажмите, чтобы выбрать один из отображаемых смайликов, или значок «+», чтобы выбрать другой смайлик

Пользователи могут изменить свою, нажав и удерживая одно и то же сообщение и изменив смайлик, или просто щелкнув на реакцию, чтобы удалить её.

Стоит добавить, что в Telegram доступно всего 30 эмодзи из нескольких сотен, и то только платным подписчикам. У бесплатных подписчиков их вдвое меньше.