Наконец-то можно будет купить PlayStaiton 5 или Xbox Series без огромных наценок и месяцев ожидания? Поставки консолей увеличатся к концу года

загрузка...

Поставки игровых консолей текущего поколения в этом году могут ощутимо вырасти.





Глава компании Turtle Beach утверждает, что дефицит существенно снизится к концу текущего года, как раз к рождественскому сезону.

Основная причина улучшения ситуации будет заключаться в том, что дословно можно перевести, как прогрессивное видение. На самом деле имеется в виду заблаговременное размещение заказов со стороны Sony и Microsoft, которое позволит компаниям нивелировать огромные сроки ожидания этих самых заказов. Компании находятся в состоянии дефицита чипов и нарушения сроков поставок уже больше года, поэтому теперь они могут работать в таких условиях более продуктивно.

Наши сроки заказа полупроводников, они вроде как безумно высоки, но они больше не препятствуют нашим поставкам, потому что мы к этому привыкли. И делаем заказы заблаговременно. И мы ожидаем, что Microsoft и Sony будут делать то же самое. И как только это будет реализовано, ограничение предложения должно ослабнуть. Очевидно, мы не можем предсказать это наверняка, но это, безусловно, то, что мы предполагаем в цифрах

При этом дефицит всё равно сохранится, потому как кардинально на рынке ничего не изменится. К тому же, если поставки увеличатся как раз к рождественскому сезону, то это выпадет на период увеличения спроса. Впрочем, любые подобные подвижки на рынке являются положительными.