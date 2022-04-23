Найден способ существенно повысить автономность игровой консоли Steam Deck

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Как известно, игровая консоль Steam Deck обладает неплохой автономностью, но, к сожалению, это не распространяется на требовательные игры, где ситуация может быть весьма плачевной. Оказывается, есть любопытный способ увеличить время автономной работы приставки.





Один из владельцев консоли обнаружил, что снижение кадровой частоты дисплея с 60 до 40 Гц обеспечивает прирост автономности на 20-25%, что весьма немало.

Загвоздка в том, что сейчас проделать такой фокус можно лишь с Windows, то есть придётся отказаться от родной Steam OS. Впрочем, вскоре разработчики обещают добавить такую возможность и в Steam OS.