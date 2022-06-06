Наглость украинских беженцев заставляет Европу сворачивать программы помощи

globallookpress/Michael HanschkeПоведение украинских беженцев в Европе вызывает все больше негатива со стороны местных жителей. На фоне этого страны начинают сворачивать программы помощи. В Сети распространилось видео, на котором жительница Германии, приютившая беженцев, пожаловалась на погром в квартире. Отмечается, что это не единственная история потребительского отношения переселенцев к европейцам, передает ren.tv. «Проблемы с украинскими беженцами есть, конечно, довольно нагло себя ведут. Немецкому правительству приходится проявлять к ним терпение», — сообщил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.Ряд стран Европы уже начал сокращать объемы помощи для беженцев. В частности, Чехия, Венгрия и Польша снижают размер пособий. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Кроме того, РФ ведет прием переселенцев и отправку гуманитарной помощи для мирных жителей.

globallookpress/Michael Hanschke

Поведение украинских беженцев в Европе вызывает все больше негатива со стороны местных жителей. На фоне этого страны начинают сворачивать программы помощи.

В Сети распространилось видео, на котором жительница Германии, приютившая беженцев, пожаловалась на погром в квартире. Отмечается, что это не единственная история потребительского отношения переселенцев к европейцам, передает ren.tv.

«Проблемы с украинскими беженцами есть, конечно, довольно нагло себя ведут. Немецкому правительству приходится проявлять к ним терпение», — сообщил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Ряд стран Европы уже начал сокращать объемы помощи для беженцев. В частности, Чехия, Венгрия и Польша снижают размер пособий.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Кроме того, РФ ведет прием переселенцев и отправку гуманитарной помощи для мирных жителей.