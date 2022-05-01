Наглое поведение прибывших в Литву украинских беженцев возмутило местных жителей

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Жителей Литвы возмутило вызывающее поведение многих украинских беженцев, которые прибыли в страну.
Согласно данным миграционных служб Литвы, в страну въехали около 42 тыс. украинских беженцев. При этом у приезжих случаются регулярные столкновения с литовцами.
«Был некрасивый случай в автосервисе. Украинский беженец приехал туда на хорошем автомобиле поменять детали. Ему все сделали, а он отказался платить за услугу на том основании, что он беженец», — рассказала одна из местных жительниц в беседе с mk.ru.
Мужчине объяснили, что если нет возможности заплатить за услугу, можно ездить на общественном транспорте: он для беженцев бесплатный. В итоге работникам частного автосервиса пришлось вызвать полицию, но та не стала вмешиваться в происходящее.
Также неприятный случай произошел в литовской больнице. Медсестра стала разговаривать с украинскими пациентами по-русски, однако те стали демонстративно ее игнорировать.
Тогда женщина перешла на английский, а затем — на литовский, но беженцы не поняли ни слова. После этого украинцы стали более сговорчивыми и продолжили общение на русском.
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