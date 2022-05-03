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    Нагиев дал совет поклонникам по поиску второй половинки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Нагиев дал совет поклонникам по поиску второй половинки

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Актер Дмитрий Нагиев, который сейчас снимается во втором сезоне сериала «В активном поиске», призвал не отчаиваться при поисках возлюбленной. 

    По мнению артиста, нельзя найти вторую половину в «легкодоступных местах». Следует запастись терпением и продолжать поиски. 

    «Люди должны проявить желание и быть готовыми к своему счастью. Ведь счастье любит того, кто идет ему навстречу», — цитирует Нагиева Teleprogramma.pro.

    Актер считает, что рядом с достойным человеком обязательно появятся близкие ему по духу люди. При этом сам Нагиев не стал раскрывать, какой должна быть женщина, чтобы заинтересовать его.

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