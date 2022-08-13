Наемники из Британии и США устроили «грызню» из-за контрактов с ВСУ

Наемник из Великобритании Дэниел Ридли обосновался в Харьковской области и руководит группой инструкторов из стран НАТО Trident Defence Initiative, а также из Израиля. Именно эта группировка, судя по всему, не поделила контракты с другой аналогичной «организацией» Wolverines.