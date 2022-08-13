Наемники из Британии и США устроили «грызню» из-за контрактов с ВСУ

Британский и американский военные инструкторы вступили в настоящий конфликт из-за контрактов на обучение новобранцев с Вооруженными силами Украины, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-каналы.
Наемник из Великобритании Дэниел Ридли обосновался в Харьковской области и руководит группой инструкторов из стран НАТО Trident Defence Initiative, а также из Израиля. Именно эта группировка, судя по всему, не поделила контракты с другой аналогичной «организацией» Wolverines.
Последнюю, как утверждает сам Ридли, основал ветеран морской пехоты армии США Деннис О’Доннел. Он руководит иностранцами из 20 государств. Эта группа не только тренирует новобранцев, но участвует в выполнении боевых задач.
Британец убежден, что американец присвоил пожертвования, растранжирил гуманитарную помощь на сумму в десятки тысяч долларов. Кроме того, Ридли утверждает, что О’Доннел обокрал мэра Ивано-Франковска.
Гражданин США свою вину не признает и уже пожаловался в украинскую полицию.