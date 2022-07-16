Наемник из США Васкес призвал ВСУ готовиться к будущим трудностям

По словам Васкеса, украинские военные получили большой опыт в боевых действиях, также улучшилась ситуация с поставками западных вооружений и снаряжения. Тем не менее Киев нуждается в постоянной поддержке со стороны Запада, без которой он обречен на поражение, заявил наемник.