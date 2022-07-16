Наемник из США Васкес призвал ВСУ готовиться к будущим трудностям

Военнослужащих Вооруженных сил Украины ждут серьезные трудности в ближайшем будущем. Такое мнение высказал наемник из США Джеймс Васкес.
Сейчас американец находится в Вашингтоне, где организовал вместе с бывшим полковником корпуса морской пехоты США Рипом Роулингсом фонд поддержки киевского режима. В будущем они оба намерены вернуться на Украину.
По словам Васкеса, украинские военные получили большой опыт в боевых действиях, также улучшилась ситуация с поставками западных вооружений и снаряжения. Тем не менее Киев нуждается в постоянной поддержке со стороны Запада, без которой он обречен на поражение, заявил наемник.