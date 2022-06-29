Наемник из США назвал сумму, обещанную Киевом за участие в боях на Украине

Взятый в плен на Украине американский наемник Александр Дрюке рассказал, сколько ему обещали за поездку и участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
На допросе неудавшийся «солдат удачи» рассказал, что решил поехать в командировку за 2,5 тысячи долларов. Обещанных денег он так и не получил. Отвечая на вопрос, зачем он вообще перелетел через океан, Дрюке заявил, что решение принял после просмотра новостей про Украину по телевизору. О своей опрометчивой идее наемник уже жалеет.
«Если бы я лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, я бы не приехал», — заявил Дрюке.
Ранее разведка ЛНР сообщила, что в районе Северодонецка и Лисичанска активно действует две группы грузинских наемников и одна польская. На передовой «засветились» и иностранные граждане, разговаривающее на французском языке.