Наемник из США назвал сумму, обещанную Киевом за участие в боях на Украине

На допросе неудавшийся «солдат удачи» рассказал, что решил поехать в командировку за 2,5 тысячи долларов. Обещанных денег он так и не получил. Отвечая на вопрос, зачем он вообще перелетел через океан, Дрюке заявил, что решение принял после просмотра новостей про Украину по телевизору. О своей опрометчивой идее наемник уже жалеет.