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Наемник из Британии пожаловался на плотный огонь артиллерии ВС РФ под Северодонецком

Наемник из Британии пожаловался на плотный огонь артиллерии ВС РФ под Северодонецком
pxhere.com

Иностранные наемники, приехавшие на Украину для противостояния ВС РФ в составе украинской армии, все чаще говорят о сокрушительной мощи российского оружия.

Один из британских наемников, находящийся на позициях под Северодонецком, опубликовал в Сети кадры окопных будней. Он пожаловался на плотной огонь российской артиллерии, которая заставляет украинских силовиков сидеть в укрытиях сутками.

«Бывает, что русские обстреливают нас целые сутки. Все, что нам остается делать, — сидеть в окопах и ждать, когда закончится этот ужас», — заявил наемник.

Ранее сообщалось, что российские военные и бойцы НМ ЛДНР успешно развивают наступление в Донбассе.

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