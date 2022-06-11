Наемник из Британии пожаловался на плотный огонь артиллерии ВС РФ под Северодонецком

Иностранные наемники, приехавшие на Украину для противостояния ВС РФ в составе украинской армии, все чаще говорят о сокрушительной мощи российского оружия.
Один из британских наемников, находящийся на позициях под Северодонецком, опубликовал в Сети кадры окопных будней. Он пожаловался на плотной огонь российской артиллерии, которая заставляет украинских силовиков сидеть в укрытиях сутками.
«Бывает, что русские обстреливают нас целые сутки. Все, что нам остается делать, — сидеть в окопах и ждать, когда закончится этот ужас», — заявил наемник.
Ранее сообщалось, что российские военные и бойцы НМ ЛДНР успешно развивают наступление в Донбассе.