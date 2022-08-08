Новости0

Наемник из Австралии рассказал правду об уровне подготовки новобранцев ВСУ

Наемник из Австралии рассказал правду об уровне подготовки новобранцев ВСУ
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Киев массово отправляет на передовую людей, ни разу не державших в руках винтовку. Об этом изданию The Guardian рассказал австралийский наемник Мэтт Ро.

С его слов, из 100 мобилизованных в ВСУ новобранцев лишь несколько человек имели минимальный военный опыт. Остальные никогда не держали в руках оружие, добавил Ро.

Наемник признался, что до недавних пор он сам не имел представления о боевых действиях, а на родине занимался садоводством и ландшафтным дизайном.

При этом на Украине он тренировал новобранцев, пишет издание. Зачастую, это единственное обучение украинских солдат перед отправкой на передовую, отметил наемник.

военные инструкторы ВСУ мобилизация на украине НАТО Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.