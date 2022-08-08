Наемник из Австралии рассказал правду об уровне подготовки новобранцев ВСУ

Киев массово отправляет на передовую людей, ни разу не державших в руках винтовку. Об этом изданию The Guardian рассказал австралийский наемник Мэтт Ро.
С его слов, из 100 мобилизованных в ВСУ новобранцев лишь несколько человек имели минимальный военный опыт. Остальные никогда не держали в руках оружие, добавил Ро.
Наемник признался, что до недавних пор он сам не имел представления о боевых действиях, а на родине занимался садоводством и ландшафтным дизайном.
При этом на Украине он тренировал новобранцев, пишет издание. Зачастую, это единственное обучение украинских солдат перед отправкой на передовую, отметил наемник.