Надвигается апокалиптический сценарий: просчет Запада с санкциями против РФ загнал Европу в ловушку

Антироссийские санкции Евросоюза приведут к возникновению мировой экономической революции, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ведущий эксперт высшей школы экономики Иосиф Диксин рассказал «Народным Новостям», к каким серьезным последствиям может привести Европу действие санкций против России.
«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — сообщил политик в своем Telegram-канале.
Ведущий эксперт Высшей школы экономики Иосиф Диксин рассказал «Народным Новостям»,что результатом санкций ЕС против России станет обострение внутриполитической ситуации в самой Европе.
«Внутриполитическое обострение уже сказалось на политической ситуации в Германии, где социал-демократы потерпели сокрушительное поражение на землях Северный Рейн-Вестфалия, это был исторически худший результат. На лицо трансформация экономической ситуации в политическую», — рассказал Диксин.
По словам экономиста, в мире возникла угроза голода, о чем говорится на уровне ООН. Причиной проблем с продовольствие стали действия Запада. Так антироссийские санкции перекрыли логистические возможности Москвы для экспорта продовольствия. Из-за резкого повышения цен и снижения доступа беднейших слоев к продовольствию возникла угроза голода.
«Перед также Европой висит угроза новой волны миграционного кризиса. В условиях голода сотни тысяч людей будут рваться в Европу. К четырем миллионам украинцам, которые требуют большой материальной поддержки, добавится миграционный кризис из Африки. Надвигается апокалиптический сценарий», — объяснил наш собеседник.
Диксин подчеркнул, что в Европе прекрасно осознают, к каким последствиям ведут антироссийские санкции, но государства ЕС не могут спасти ситуацию. За страны все решают США, подавляя голоса тех, кто говорит о том, что нужно вернуться к разуму. В Европе понимают, что политические и экономические проблемы угрожают сохранению действующих элит власти, что вызывает в государствах настоящую панику, подытожил эксперт.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.