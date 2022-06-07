Надвигается апокалиптический сценарий: просчет Запада с санкциями против РФ загнал Европу в ловушку

Диксин подчеркнул, что в Европе прекрасно осознают, к каким последствиям ведут антироссийские санкции, но государства ЕС не могут спасти ситуацию. За страны все решают США, подавляя голоса тех, кто говорит о том, что нужно вернуться к разуму. В Европе понимают, что политические и экономические проблемы угрожают сохранению действующих элит власти, что вызывает в государствах настоящую панику, подытожил эксперт.