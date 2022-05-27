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Надпись «Россия, мы с тобой» заметили в небе над Амуром со стороны Китая

Надпись «Россия, мы с тобой» заметили в небе над Амуром со стороны Китая
pixabay.com/PD

Среди пользователей социальных сетей из Амурской области активно распространяется видео, на котором запечатлена световая надпись «Россия, мы с тобой!».

Предположительно, ее демонстрируют из приграничного с Благовещенском китайского города Хэйхэ. Появление ролика в Сети прокомментировал и мэр Благовещенска Олег Имамеев, отмечает Gazeta-bam.ru.

Автор ролика пока неизвестен. Подписчики Telegram-канала Олега Имамеева положительно отреагировали на появление такого видео. Соответствующий пост мэра собрал множество реакций.

амур Россия Соцсети
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