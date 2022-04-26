«Надо уважать наши правила»: Медведев прокомментировал возвращение брендов в Россию

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Некоторые из ранее ушедших с российского рынка компаний заявляют о желании вернуться, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, им теперь будет труднее освоить прежние позиции.
«Гостей мы не гнали, будем рады их возвращению. Иногда они и правда возвращаются. Но урок они должны извлечь самый серьезный – надо уважать наши правила и принципы. И еще помнить – незаменимых нет», — отметил он
Медведев напомнил, что «адские санкции» стоят значительных издержек и западной стороне. Угроза легализации параллельного импорта для предпринимателей имеет больше веса, чем политические лозунги.
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