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    «Надо уважать наши правила»: Медведев прокомментировал возвращение брендов в Россию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Надо уважать наши правила»: Медведев прокомментировал возвращение брендов в Россию

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    globallookpress/Russian Government

    Некоторые из ранее ушедших с российского рынка компаний заявляют о желании вернуться, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, им теперь будет труднее освоить прежние позиции.

    «Гостей мы не гнали, будем рады их возвращению. Иногда они и правда возвращаются. Но урок они должны извлечь самый серьезный – надо уважать наши правила и принципы. И еще помнить – незаменимых нет», — отметил он

    Медведев напомнил, что «адские санкции» стоят значительных издержек и западной стороне. Угроза легализации параллельного импорта для предпринимателей имеет больше веса, чем политические лозунги.

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