Надежда Толоконникова* дала интервью The New York Times: о криптобизнесе, запрете абортов в США и Путине

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Надежда Толоконникова

Одна из основательниц протестной группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* стала героиней нового репортажа The New York Times. Активистка сейчас находится в Нью-Йорке, где занимается продвижением своего криптовалютного проекта UnicornDAO (его она основала с партнерами) и новой музыки.

Одна из последних ее инициатив — создание криптовалютного кошелька, через который можно делать анонимные пожертвования в фонд репродуктивных прав — таким был ее ответ на запрет абортов в США. На данный момент фонд получил более 87 тысяч долларов в виде пожертвований.

В 2012 году в “панк-молебне” мы громко заявили, что правительство и религия не имеют права вмешиваться в наши решения, когда речь идет о наших телах. Спустя годы страна, называющая себя лидером свободного мира, запрещает аборты. Это действительно очень грустно. Конечно, это [усилия по сбору средств] всего лишь капля в море. Но я думаю, что, если мы все поделимся этими каплями и объединимся в один великий океан, тогда мы сможем многое изменить и на многое повлиять,

— сказала Толоконникова.

Надежда Толоконникова

Активистка также рассказал о своем интересе к миру криптовалют.

Мир финансов супертоксичен и совершенно не для меня. Криптовалюта — это немного другое. Тут все братаны. Многие из ребят — ботаники. Я сама ботанка. Мы всегда говорили на одном языке,

— сказала Толоконникова.

После начала военной спецоперации на Украине Толоконникова также организовала сбор 7,1 млн долларов в криптовалюте для оказания медицинской помощи на Украине. В интервью NY Times Толоконникова заявила, что Владимир Путин — “диктатор, которого нужно остановить”.

UnicornDAO — механизм сбора средств и инвестиций, построенный на блокчейне, целью которого является заказ и покупка NFT, созданных женщинами, небинарными людьми и членами ЛГБТ-сообщества.

На данный момент UnicornDAO приобрела уже более тысячи работ таких художников, как София Креспо, Клэр Сильвер и Олив Аллен, и привлекла финансирование в размере 4,5 млн долларов. Певица Граймс пожертвовала NFT своей работы в постоянную коллекцию, а певица Sia является активным членом сообщества.

Толоконникова также готова презентовать новую музыку. 5 августа Pussy Riot выпустят свой первый микстейп Matriarchy Now!. Толоконникова является ведущим музыкантом и исполнительницей на альбоме, а шведская певица Туве Ло выступает в качестве продюсера. Среди соавторов — Салем Илесе, ILoveMakonnen и Big Freedia. У Толоконниковой есть музыкальное образование, она сама пишет музыку в стилях поп, техно и панк. По словам активистки, после освобождения из тюрьмы искусство стало для нее формой терапии и способом борьбы с депрессией.

Еще одна соосновательница Pussy Riot, Мария Алехина, которой недавно удалось сбежать из России, в записи не участвовала, зато принимала участие в туре Pussy Riot в Европе — Толоконниковой же, наоборот, не было на концертах.

Мария Алехина и Надежда Толоконникова

Pussy Riot — это свободная сеть без иерархии. Нет лидеров, и любой может стать членом и использовать это имя в рамках своих акций протеста,

— прокомментировала это Надежда.

Вспомнила она и о начале карьеры в Pussy Riot, когда ей был 21 год.

Я думала, что мы будем чем-то средним между Человеком-пауком, Женщиной-кошкой и Сейлор Мун, и, может быть, мы будем супергероями, которые придут и спасут всех,

— сказала она.

С журналистом Толоконникова общалась во время посещения нескольких мероприятий в Нью-Йорке, признавшись, что ведение светской жизни — не самая сильная ее сторона.

Я суперинтроверт. Но это работа. Как активист, вы должны это делать,

— сказала Толоконникова.

Надежда Толоконникова получила всемирную известность в связи с уголовным преследованием за акцию “Панк-молебен “Богородица, Путина прогони!”, состоявшуюся 21 февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве. Вместе с Марией Алехиной она была приговорена к лишению свободы на два года по статье “Хулиганство”. Тогда за Pussy Riot вступились многие знаменитости по всему миру, в том числе Мадонна, Бьорк, Пол Маккартни и другие. В итоге девушек выпустили раньше истечения этого срока по амнистии.

*Внесена Минюстом в список СМИ-“иноагентов”