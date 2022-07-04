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Надежда Стрелец об уходе Марины Овсянниковой из Die Welt: “Человек, положивший на алтарь условной свободы собственную жизнь, остается без работы”

Журналистка Надежда Стрелец опубликовала в своем телеграм-канале пост, посвященный бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой и ее увольнению из редакции немецкой газеты Die Welt.

Конечно, новость о том, что Марина Овсянникова покинула немецкий Welt, — очень важная для всех сторонников так называемого сопротивления. Ведь не секрет, что граждане России делятся на поддерживающее большинство, философски-центристскую часть и меньшинство радикально настроенных граждан. И не только для последних, но и для всех этот кейс очень показателен. Публичный человек, положивший на алтарь условной свободы не просто отношения с семьей, но буквально собственную жизнь, остается без работы. Если не дотации Евросоюза за подвиг или поддержка опального олигарха, то жить Марине, по идее, фактически не на что. Что уж говорить про ноунейм-персонажей вроде каждого из нас, кого очень активно мотивировали “не молчать” и “выходить”. Самое абсурдное в этой истории то, что отстранения Овсянниковой добивались украинские активисты. Марина вроде бы ушла не из-за хейта с Украины, но сам факт того, что против нее выступили те, за кого она боролась, — сюр нашего времени,

— написала ведущая YouTube-канала “Стрелец-молодец”.



Марина Овсянникова

Овсянникова, устроившая акцию против спецоперации в прямом эфире Первого канала, уехала в Германию в начале апреля. Тогда же она стала внештатным корреспондентом Die Welt, освещающим новости из России и Украины. 3 июля журналистка сообщила о завершении контракта с изданием. Свой уход она объяснила тем, что ее ожидает длительный судебный процесс с бывшим мужем. В ближайшее время Марина должна вернуться в Россию.

Я вынужденно лечу в Россию… Мне очень горько лететь туда, где все пропитано ненавистью и милитаристской символикой. Но, к сожалению, это мой единственный шанс увидеть своих детей и повлиять на их будущее,

— написала она в соцсети.

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