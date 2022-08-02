Надежда Стрелец о православии: “Церковь должна стимулировать вступать в ее ряды, а не отвергать людей”

Надежда Стрелец

Журналистка Надежда Стрелец опубликовала в телеграме пост, в котором поделилась своими мыслями о религии. На такие мысли ее натолкнул недавний опыт крещения сына Петра.

Сегодня мы крестили нашего младшего сына Петю. Сложностей было немало — организовать крестины ребенка стало очень непросто. Платона мы крестили шесть с лишним лет назад — выбрали понравившуюся церковь, договорились о дате, и в назначенный день все состоялось. Но в последние годы патриарх внес серьезные изменения — теперь путь к таинству идет через многочисленные встречи с батюшкой, так называемые “собеседования”. Мы прошли три такие встречи по 2,5—3 часа в полном составе — родители и крестные.

Одна встреча была посвящена введению в православие, вторая — греху, третья — причастию. Когда выяснили, что батюшке этих встреч недостаточно, вынуждены были найти другого, так как это совершенно деморализовывало нас. Я знаю, что сейчас подвергнусь критике, поэтому хочу отдельно отметить, что для меня крещение не просто красивый обряд. У меня не было желания отлынивать и обойти систему, но чрезвычайно требовательный батюшка не вызывал отклика, не казался душевным человеком. В итоге мы нашли своего батюшку, который отнесся к нам очень тепло — и сегодня наконец после долгого и не очень легкого пути состоялся обряд крещения моего сына в маленьком крестильном домике при церкви, где когда-то венчался Чехов.

Возможно, я скажу непопулярную вещь и кого-то разочарую, но я считаю, что православная церковь должна стимулировать вступать в ее ряды, а не отвергать людей; не отворачивать их от православия догматичным подходом и готовить к крещению без перегибов,

— высказала свое мнение автор YouTube-канала “Стрелец-молодец”.



Крещение сына Надежды Стрелец



Надежда Стрелец с мужем



Надежда трижды была замужем. Она воспитывает двух сыновей: семилетнего Платона от второго супруга, с которым развелась практически сразу после рождения ребенка, и полуторагодовалого Петра от бизнесмена Максима Дергилева. С отцом мальчика Стрелец в браке четыре года.