Надежда Бабкина встала на защиту Филиппа Киркорова

«Я не хочу, чтобы он прощался с Ялтой. Я хочу, чтобы он «добил» число концертов хотя бы до 130-ти, а еще лучше — до 150-ти. Что ему мешает? Ничего. Поэтому, даже если кто-то его обидел чем-то, я считаю, что все это глупости», — сказала артистка на видео, которое она опубликовала в своем Telegram-канале.