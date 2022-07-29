Надежда Бабкина встала на защиту Филиппа Киркорова

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина высказалась о попытках отмены концертов певца Филиппа Киркорова в Крыму.
Певица отметила, что Киркоров должен не только не отменять свои концерты на полуострове, но и увеличить их количество.
«Я не хочу, чтобы он прощался с Ялтой. Я хочу, чтобы он «добил» число концертов хотя бы до 130-ти, а еще лучше — до 150-ти. Что ему мешает? Ничего. Поэтому, даже если кто-то его обидел чем-то, я считаю, что все это глупости», — сказала артистка на видео, которое она опубликовала в своем Telegram-канале.
Бабкина призналась, что для нее счастье побывать на концерте Киркорова в Крыму. Исполнительница отметила, что 55-летний артист всегда на полную отрабатывает свои выступления перед зрителями.