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Надежда Бабкина рассказала, как Олег Газманов чуть не погиб в «Артеке» от удара молнии

Надежда Бабкина рассказала, как Олег Газманов чуть не погиб в «Артеке» от удара молнии
globallookpress/Anatoly Lomokhov

Выступление в лагере «Артек» могло стать последним в жизни исполнителя Олега Газманова, сообщает портал BLITZ+.

Народная певица Надежда Бабкина в соцсетях рассказала, как Олег Газманов сообщил ей, что однажды рядом с ним ударила молния. Исполнитель чудом остался жив. По словам певца, у него вся жизнь пролетела перед глазами.

«Однажды Олег рассказал мне о том, как в Артеке рядом с ним шарахнула молния: «Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо». И я понимаю, о чем он говорит!», — сказала Бабкина.

Ранее «Народные Новости» писали, что президент России Владимир Путин наградил эстрадного певца Олега Газманова почетным орденом «За заслуги перед Отечеством» за его вклад в развитие отечественной культуры.

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