Надежда Бабкина рассказала, как Олег Газманов чуть не погиб в «Артеке» от удара молнии

«Однажды Олег рассказал мне о том, как в Артеке рядом с ним шарахнула молния: «Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо». И я понимаю, о чем он говорит!», — сказала Бабкина.