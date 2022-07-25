Надежда Бабкина рассказала, как Олег Газманов чуть не погиб в «Артеке» от удара молнии

Выступление в лагере «Артек» могло стать последним в жизни исполнителя Олега Газманова, сообщает портал BLITZ+.
Народная певица Надежда Бабкина в соцсетях рассказала, как Олег Газманов сообщил ей, что однажды рядом с ним ударила молния. Исполнитель чудом остался жив. По словам певца, у него вся жизнь пролетела перед глазами.
«Однажды Олег рассказал мне о том, как в Артеке рядом с ним шарахнула молния: «Надя, ты не поверишь, но в этот момент за секунду пролетела перед глазами вся моя жизнь. Но я же не согласен сдаваться. Цепляться надо». И я понимаю, о чем он говорит!», — сказала Бабкина.
Ранее «Народные Новости» писали, что президент России Владимир Путин наградил эстрадного певца Олега Газманова почетным орденом «За заслуги перед Отечеством» за его вклад в развитие отечественной культуры.