Надежда Бабкина раскрыла причину отъезда мужа за границу

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Певица Надежда Бабкина рассказал, почему ее супруг Евгений Гор покинул Россию. Артистка призналась, что мужчина находится на Бали.
Бабкина приняла участие в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Вокалистка отметила, что не смогла поехать с молодым супругом из-за съемок.
«Он знает, что с ума схожу без работы. На работе с утра до ночи. Я спокойно его отпустила. Перестаньте, какая ревность. Уже 19 лет вместе», — отметила она.
Исполнительница добавила, что ее избранник уехал за границу по рабочим вопросам. На Бали у мужчины есть собственная компания по производству косметики.
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