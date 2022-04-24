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    Надежда Бабкина раскрыла причину отъезда мужа за границу

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Надежда Бабкина раскрыла причину отъезда мужа за границу

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    Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

    Певица Надежда Бабкина рассказал, почему ее супруг Евгений Гор покинул Россию. Артистка призналась, что мужчина находится на Бали.

    Бабкина приняла участие в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Вокалистка отметила, что не смогла поехать с молодым супругом из-за съемок.

    «Он знает, что с ума схожу без работы. На работе с утра до ночи. Я спокойно его отпустила. Перестаньте, какая ревность. Уже 19 лет вместе», — отметила она.

    Исполнительница добавила, что ее избранник уехал за границу по рабочим вопросам. На Бали у мужчины есть собственная компания по производству косметики.

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