Надежда Бабкина поделилась впечатлениями от встречи с жителями Донбасса

«И если нам удалось за эти два часа, пока шел концерт, хоть немного отвлечь их от мыслей о пережитом, считаю, что моя миссия выполнена», — поделилась Бабкина в интервью с журналистом Антоном Красовским. Беседа доступна в группе «ВК» «RT на русском».