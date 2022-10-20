Надежда Бабкина поделилась впечатлениями от встречи с жителями Донбасса

Певица Надежда Бабкина поделилась с журналистами впечатлением от встречи с жителями Донбасса.
Артистка призналась, что во время поездки в Донбасс встретила там много разных людей. Местные тепло приветствовали звезду.
«И если нам удалось за эти два часа, пока шел концерт, хоть немного отвлечь их от мыслей о пережитом, считаю, что моя миссия выполнена», — поделилась Бабкина в интервью с журналистом Антоном Красовским. Беседа доступна в группе «ВК» «RT на русском».
По словам исполнительницы, местные жители были ей очень рады, несмотря на все беды и невзгоды, которые им пришлось пережить. Концертные залы были полностью заполнены.