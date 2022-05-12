Надежда Бабкина отреагировала на внесение ее в список запрещенных артистов на Украине

«Мне дали на Украине такой статус за то, что я приезжала и давала концерты на русском языке, за то, что я пела русские песни. За то, что я демонстрировала мир, доброту, любовь взаимопонимание. Ведь куда мы денемся с одной планеты?» — возмутилась исполнительница в разговоре с телеканалом «360».