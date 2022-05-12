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    Надежда Бабкина отреагировала на внесение ее в список запрещенных артистов на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Надежда Бабкина отреагировала на внесение ее в список запрещенных артистов на Украине

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    Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

    Певица Надежда Бабкина высказалась о решении властей Украины внести ее имя в черный список. Артистка объяснила, почему это произошло.

    Бабкина была расстроена, когда ее объявили персоной нон грата на Украине. Певица с детства росла в атмосфере многонациональности. Она выросла в Астраханской области, где ее окружали представители других народов, в том числе украины. 

    «Мне дали на Украине такой статус за то, что я приезжала и давала концерты на русском языке, за то, что я пела русские песни. За то, что я демонстрировала мир, доброту, любовь взаимопонимание. Ведь куда мы денемся с одной планеты?» — возмутилась исполнительница в разговоре с телеканалом «360».

    Помимо Украины Бабкиной запрещен въезд на территорию Азербайджана. Данное решение властей страны действует с 2004 года.

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