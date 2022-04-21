Надежда Бабкина опровергла информацию о многолетнем конфликте с Кадышевой

Бабкина заявила, что

информация об их с Кадышевой многолетнем конфликте является выдуманной. По

словам артистки, они относятся друг к другу без неприязни и даже выступают

вместе. Кроме того, не вызывает отторжения у Бабкиной и внешний вид Кадышевой,

хотя до этого артистка его активно критиковала.