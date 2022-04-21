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    Надежда Бабкина опровергла информацию о многолетнем конфликте с Кадышевой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Надежда Бабкина опровергла информацию о многолетнем конфликте с Кадышевой

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     Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

    Певица Надежда Бабкина
    высказалась о своем якобы многолетнем конфликте с Надеждой Кадышевой. Артистка
    заявила, что не испытывает к оппонентке никаких негативных чувств.

    Бабкина заявила, что
    информация об их с Кадышевой многолетнем конфликте является выдуманной. По
    словам артистки, они относятся друг к другу без неприязни и даже выступают
    вместе. Кроме того, не вызывает отторжения у Бабкиной и внешний вид Кадышевой,
    хотя до этого артистка его активно критиковала.

    «Ну
    нравится, пусть кайфует. Может быть, это дает ей некий импульс», —
    заявила Бабкина в эфире YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

    Ранее Надежда
    Бабкина поддержала Марию Шукшину в высказываниях о развитии культуры. Исполнительница
    тоже придерживается мнения, что чересчур откровенные наряды некоторых звезд
    могут пагубно повлиять на публику.  

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