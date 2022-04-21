Надежда Бабкина опровергла информацию о многолетнем конфликте с Кадышевой

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Певица Надежда Бабкина
высказалась о своем якобы многолетнем конфликте с Надеждой Кадышевой. Артистка
заявила, что не испытывает к оппонентке никаких негативных чувств.
Бабкина заявила, что
информация об их с Кадышевой многолетнем конфликте является выдуманной. По
словам артистки, они относятся друг к другу без неприязни и даже выступают
вместе. Кроме того, не вызывает отторжения у Бабкиной и внешний вид Кадышевой,
хотя до этого артистка его активно критиковала.
«Ну
нравится, пусть кайфует. Может быть, это дает ей некий импульс», —
заявила Бабкина в эфире YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».
Ранее Надежда
Бабкина поддержала Марию Шукшину в высказываниях о развитии культуры. Исполнительница
тоже придерживается мнения, что чересчур откровенные наряды некоторых звезд
могут пагубно повлиять на публику.