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Надежда Бабкина объяснила, почему считает россиян «диким обществом»

Надежда Бабкина объяснила, почему считает россиян «диким обществом»
globallookpress/Anatoly Lomohov

Известная певица Надежда Бабкина в интервью «Комсомольской правде» поразмышляла над тем, как россияне относятся к пластической хирургии. Она отметила, что во многих странах мира к ней прибегают, а вот в РФ у людей все еще неоднозначно отношение к «пластике».

«Весь Запад стоит на пластике, а у нас просто какое-то дикое общество. Обязательно надо по этому поводу судить-рядить!» — рассказала Бабкина.

Она не скрывает, что и сама обращалась к пластическому хирургу и никогда и не думала утаивать такой момент. Бабкина отметила, что публике не нравятся увядающие артисты, потому и следит за внешностью.

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