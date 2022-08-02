Надежда Бабкина объяснила, почему считает россиян «диким обществом»

Известная певица Надежда Бабкина в интервью «Комсомольской правде» поразмышляла над тем, как россияне относятся к пластической хирургии. Она отметила, что во многих странах мира к ней прибегают, а вот в РФ у людей все еще неоднозначно отношение к «пластике».