Надежда Бабкина объяснила, почему считает россиян «диким обществом»

Известная певица Надежда Бабкина в интервью «Комсомольской правде» поразмышляла над тем, как россияне относятся к пластической хирургии. Она отметила, что во многих странах мира к ней прибегают, а вот в РФ у людей все еще неоднозначно отношение к «пластике».
«Весь Запад стоит на пластике, а у нас просто какое-то дикое общество. Обязательно надо по этому поводу судить-рядить!» — рассказала Бабкина.
Она не скрывает, что и сама обращалась к пластическому хирургу и никогда и не думала утаивать такой момент. Бабкина отметила, что публике не нравятся увядающие артисты, потому и следит за внешностью.