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    Надежда Бабкина назвала родных Федосеевой-Шукшиной больными

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Надежда Бабкина назвала родных Федосеевой-Шукшиной больными

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    globallookpress/Pravda Komsomolskaya

    Певица Надежда Бабкина раскритиковала семью актрисы Лидии
    Федосеевой-Шукшиной, которая ходит по ток-шоу и устраивает скандалы. По ее
    мнению, родственники не перестают позорить имя советского писателя и режиссера Василия
    Шукшина.

    Народная артистка России отметила, что давно наблюдает за
    скандальными разборками семейства. Она пыталась угомонить бушующих
    Федосееву-Шукшину и ее младшую дочь, но ничего не сработало.

    «Было
    желание позвонить. Я и делала это. Бесполезно. Это больные. Там не я должна
    работать — санитары», — указала Бабкина в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

    Она
    грозно заявила, что скандальное поведение семейства Шукшиной позорит имя
    покойного писателя и режиссера. Артистка, говоря о кинематографисте, отметила,
    что его произведения обладают глубинным смыслом, поэтому не нужно «это топтать».

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