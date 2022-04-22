Надежда Бабкина назвала родных Федосеевой-Шукшиной больными

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Певица Надежда Бабкина раскритиковала семью актрисы Лидии
Федосеевой-Шукшиной, которая ходит по ток-шоу и устраивает скандалы. По ее
мнению, родственники не перестают позорить имя советского писателя и режиссера Василия
Шукшина.
Народная артистка России отметила, что давно наблюдает за
скандальными разборками семейства. Она пыталась угомонить бушующих
Федосееву-Шукшину и ее младшую дочь, но ничего не сработало.
«Было
желание позвонить. Я и делала это. Бесполезно. Это больные. Там не я должна
работать — санитары», — указала Бабкина в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».
Она
грозно заявила, что скандальное поведение семейства Шукшиной позорит имя
покойного писателя и режиссера. Артистка, говоря о кинематографисте, отметила,
что его произведения обладают глубинным смыслом, поэтому не нужно «это топтать».